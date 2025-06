Napoli, Magro: "Stefano Gentile? L'ho scelto per creare cultura"

Che squadra penso di allestire? Prendo l’eredità di una squadra che ha lottato per salvarsi. Vorrei almeno riuscire a centrare lo stesso obiettivo. La parola d’ordine sarà condivisione sia in attacco che in difesa. Vogliamo costruire una squadra che lotti, che mostri dal punto di vista fisico e di voglia. Non vogliamo firmare giocatori che vengono qui senza la motivazione giusta per crescere. Vedrete magari giocatori che sono in un percorso. L’idea è di scegliere giocatori che vogliono crescere, e che se sono stranieri condivideranno l’identità cittadina. Vogliamo uscire dal palazzetto con la consapevolezza che abbiamo lottato, poi qualche partita la perderemo. Stefano Gentile è del posto, ed è la persona che ho scelto per creare la cultura (l'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, nda). È l’estensione dell’allenatore. Io e James abbiamo pensato che fosse la figura perfetta per farlo e che possa rendere tutti orgogliosi per quello che farà dentro e fuori dal campo.