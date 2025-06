Napoli, GM Laughlin: "Dobbiamo fare tutto step by step"

Nella prima conferenza stampa da General Manager di Napoli Basket, James Laughlin ha parlato ieri di cosa si aspetta di aggiungere alle conoscenze dirigenziali della società campana dopo anni di esperienza in NBA: "Questa è la prima volta in Italia per me. Noi non abbiamo un pulsante da premere per operare immediatamente, ma dobbiamo fare tutto step by step, prendendo le giuste decisioni. Cercheremo di fare il meglio per la città e per la squadra di Napoli. Quello che porterò qui sarà la mia cultura del lavoro. Vogliamo cercare di trovare i giocatori più adatti alle nostre esigenze. Essere allineati sulla cultura del basket è fondamentale per pensare in grande. Coach Magro è la persona giusta per guidare la squadra. Ne sono convinto sin dal primo momento che ho avuto un contatto con lui".