Napoli, confermata la presenza di Shaq nel progetto: "È già gasato"

Durante la conferenza stampa di presentazione di dirigenza e guida tecnica della nuova Napolibasket, il presidente dei campani Matt Rizzetta ha specificato l'ingresso di Shaquille O' Neal nella visione a lungo termine della nuova proprietà: "Per quanto riguarda Shaq, ho avuto la fortuna di conoscerlo tramite Dan Doyle. Senza di lui non avevamo modo di presentargli questo progetto, a una figura importantissima. Sicuramente farà parte del progetto, lui è già gasato, entusiasta di farne parte. Ci sono delle cose da definire nelle prossime settimane. Sono un tifoso dell'NBA, cresciuto quando lui dominava: ha un appeal globale, tutti lo riconoscono in modo simpatico e rispettoso. Abbiamo discusso il progetto con lui e il suo manager, anche lui innamorato del progetto. Shaq è un uomo del popolo. Gli piace ridere, far ridere, far sognare. Non potevo pensare a un popolo diverso come quello napoletano per questo matrimonio. Penso che possiamo dire che in un modo o nell'altro farà parte di questo progetto".