Napoli, contratto annuale per Ed Crosswell

Dopo l’esperienza al college, Ed Croswell si trasferisce per la prima volta in Europa firmando nella stagione 2023-2024 con la seconda squadra del Fenerbahce, che milita nella lega B turca con ottime percentuali 18.8 punti, 9.4 rimbalzi ed il 57.5% di realizzazione. All’inizio della scorsa stagione va a giocare in Germania a Francoforte, ma la sua esperienza dura solo 6 gare, prima di trasferirsi in Lituania al Nevezis, dove completa la stagione disputando 25 gare con 16.2 punti, 6.6 rimbalzi, con il 71.9% al tiro".