Eurolega: l'Olimpia sconfigge il Partizan, Virtus ancora ko

BASKET EUROLEGA

Strepitoso successo in rimonta per l'EA7 Armani Milano, trascinata da Shields e Pangos: i serbi vengono sconfitti 80-75. Cade ancora Bologna: lo Zalgiris vince 68-65 a Kaunas

© italyphotopress La serata di Eurolega regala una grande vittoria all'Olimpia Milano, che sconfigge il Partizan a Belgrado dopo un'iconica rimonta: Shields (25 punti) e Pangos trascinano la formazione di Ettore Messina, vittoriosa per 80-75 dopo essere stata ampiamente in svantaggio. Si verifica la situazione opposta, invece, per la Virtus Bologna: lo Zalgiris rimonta e vince 68-65 a Kaunas, secondo ko in tre gare per Scariolo e i suoi.

PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO 75-80

L'Olimpia Milano si regala una grande serata di Eurolega, sconfiggendo in rimonta un Partizan Belgrado che era stato in vantaggio per ampi tratti della sfida: finisce 80-75 alla Stark Arena. L'avvio è tutto dei serbi, che dominano le prime fasi della partita e si portano sul 13-2 con grinta e qualità. Reagisce l'Olimpia, con Shields e Davies a suonare la carica: Milano torna sotto, ma le triple di Madar e Punter la ricacciano indietro. Il Partizan chiude così il primo quarto con un ampio vantaggio e un parziale di 27-17. Messina scuote i suoi, che attaccano con veemenza nel secondo quarto: Pangos firma il -1, prima che escano di nuovo alla distanza i serbi. Andjusic realizza da tre punti, Lessort domina sotto canestro e Madar è un cecchino al tiro: si va al riposo sul 49-41 per il Partizan. Alla ripresa del gioco, entra in campo un'Olimpia trasformata, che torna a un solo punto dai rivali: Obradovic chiama il timeout, ma la situazione non cambia e Milano si porta in vantaggio. Il Partizan reagisce, Melli e Baron rispondono per le rime: si chiude sul 62-61 per gli italiani. L'avvio dell'ultimo periodo è shock per l'EA7, che subisce un parziale di 10-0 e sembra uscire dalla gara. Così non è, perchè Pangos e Shields trascinano l'Olimpia alla rimonta e al +5: un margine che resiste fino al termine, con Milano che vince 80-75. Sugli scudi Shavon Shields, trascinatore con 25 punti, mentre al Partizan non bastano i 23 punti di Leday, con un letale 5/5 da tre. Torna dunque al successo l'EA7 Emporio Armani, dopo il ko contro l'Alba Berlino.

ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 68-65

Dopo gli ottimi segnali in campionato, cade nuovamente la Virtus Bologna in Eurolega: a Kaunas vince lo Zalgiris, che rimonta e sconfigge i ragazzi di Scariolo col punteggio di 68-65. Parte forte la formazione emiliana, coi lituani confusionari e incapaci di segnare dal campo nei primi cinque minuti: pochi istanti ed è subito +9, sul punteggio di 11-2. Maksvytis scuote i suoi con un cambio di quintetto, schierando solo lituani, e la mossa funziona: arriva la reazione dei padroni di casa, ricacciata indietro dalla tripla di Mickey e dai canestri di Weems. Il primo quarto si chiude sul 24-16, mentre nel secondo regna l'equilibrio: la Virtus dà respiro ai titolarissimi, lo Zalgiris pressa e non la fa ragionare, riuscendo ad accorciare il passivo. Si va al riposo sul 38-31 per Bologna, che inizia malissimo il terzo quarto. I lituani comprendono il momento negativo degli avversari e dominano dal punto di vista fisico, pareggiando e portandosi in vantaggio col canestro di Smits. I ribaltoni sono continui e, grazie alle giocate di Teodosic, la Virtus inizia l'ultimo periodo in vantaggio di un punto (53-52). Si lotta su ogni pallone e la spunta lo Zalgiris: il trascinatore è Brazdeikis (14 punti), che trova il canestro del sorpasso e i due tiri liberi del +3. La Virtus sbaglia in attacco e va ko: 68-65 per i lituani e secondo ko in tre gare di Eurolega per Bologna, a cui non bastano i 15 punti di Weems.