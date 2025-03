Milano si gode il miglior Mirotic di sempre: i numeri non mentono

Altro segnale di un diverso coinvolgimento emotivo viene proprio dalle prestazioni migliori di Mirotic in stagione: dovendosi spendere per molti minuti sul parquet (28'31" di media in Eurolega, mai impiegato tanto in carriera), ma non potendo più farlo con la stessa intensità, l'ex Bulls ha dosato con precisione svizzera le gare in cui produrre uno sforzo "extra". In Eurolega lo ha fatto per la prima vittoria stagionale con Paris Basketball, nella vittoria a Istanbul col Fenerbahce (29 punti, 9/15 dal campo e 11/11 ai liberi, 9 rimbalzi e 7 falli subiti, season-high con 38 di valutazione), nella cruciale vittoria sul Monaco della scorsa settimana. Ancor più chirurgico in Italia: il secondo tempo della finale di Supercoppa con la Virtus, le vittorie casalinghe con Trapani e Reggio Emilia, la già citata Frecciarossa Final Eight, i losing effort con Bologna. Tutti grandi appuntamenti, a cui Mirotic si è sempre presentato puntuale.