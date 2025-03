Olimpia, scontro diretto con la Stella Rossa: Mirotic vuole esserci

L'ultima volta alla Stark Arena contro la Stella Rossa fu trionfale per l'Olimpia Milano. Grazie a una fantasmagorica prestazione balistica, con 17 triple a segno su 27 tentativi, l'Armani colse il primo successo esterno (71-93) della passata edizione: era la notte del 24 novembre 2023, la migliore per distacco in maglia biancorossa per Maodo Lo, autore di 32 punti con un irreale 6/7 dalla distanza.