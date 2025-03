Basket, Eurolega: Milano piega la Stella Rossa e insegue i play-off, Bologna ko col Real

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-82

La Stella Rossa ospita Milano a Belgrado, in quello che può essere letto come uno scontro diretto nella zona di classifica che può valere un posto ai playoff o ai play-in. L’Olimpia ritrova Mitrovic, infortunatosi nell’ultimo turno di Eurolega contro il Fenerbahçe e assente nella gara di campionato contro Treviso, ma deve rinunciare ancora a Gillespie e Nebo. A impattare meglio l’avvio di gara sono però i serbi, trascinati dall’ex Nemanja Nedovic: i padroni di casa sembrano più decisi nei minuti iniziali e si portano rapidamente sul +7, prima di subire il rientro dell’Armani nel finale del primo quarto. Mirotic, LeDay e Bolmaro tengono l’EA7 in scia, con il parziale d’apertura che si esaurisce sul 24-23 a favore della Stella Rossa. Milano passa allora al contrattacco in partenza di secondo quarto e si porta in vantaggio con il canestro di Bolmaro (25-24), allungando poi sul +6. La Stella Rossa inizia però a giocare una pallacanestro più fisica e torna a contatto grazie a Canaan, mentre Brooks mette in mostra tutta la sua qualità al tiro. Ad accendere ancor di più la partita a pochi istanti dall’intervallo è invece un duro confronto tra Kalinic e LeDay, con la pausa lunga che manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi sul 48-45 per la formazione di Messina, dopo i tre liberi di Shields. Si passa quindi alla ripresa, dove l’Olimpia resta in controllo del risultato praticamente per tutto il terzo periodo: le Scarpette Rosse gestiscono due possessi di vantaggio in un quarto equilibrato, presentandosi agli ultimi dieci minuti di gara avanti 68-64. La Stella Rossa però non molla e pareggia sul 72-72, tenendo ancora in bilico l’esito del match nel quarto conclusivo. Teodosic fa capire che il vero talento non conosce età o usura e il pubblico di casa prova a spingere la Crvena Zvezda al successo, mentre il finale di gara di Mirotic pare condizionato dai problemi all’anca rimediati conto il Fenerbahçe. Messina scuote allora i suoi durante un time-out, con il tabellone che recita 78-78 a meno di cinquanta secondi dalla sirena. A trovare i canestri che valgono la vittoria è Milano con Shields, LeDay e Mirotic: 82-80 il risultato finale. Già vincente nella gara d’andata lo scorso dicembre (101-86), l’EA7 si prende quindi anche il ritorno e aggancia in classifica proprio la Stella Rossa. L’Olimpia sale, infatti, a quota 16 vittorie e 13 sconfitte, potendo continuare a credere nella post-season. Il calendario resta però durissimo per l’Armani: i prossimi avversari saranno infatti il Paris e il Real Madrid, entrambi ancora in trasferta.