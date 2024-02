Il Clasico è del Real. Derby a Stella Rossa, Olympiacos e Fener. Paris e Trinchieri in festa

COPPE NAZIONALI

Anche in giro per l'Europa è stato un weekend di grande basket con l'assegnazione delle coppe nazionali. Ecco chi ha trionfato

© twitter In Spagna la finale della Copa del Rey vede sorridere il Real Madrid che sta dominando in Liga ed Eurolega. In un Clasico dai toni tecnici e agonistici elevatissimi, la squadra di Chus Mateo piazza l’allungo vincente nell’ultimo quarto grazie ai muscoli di Poirier e Yabusele (32 punti in due) e al genio cestistico di Facundo Campazzo, con 18 punti il top scorer per i Blancos che tornano a vincere la coppa dopo 4 anni. Onore al Barcellona capace di restare in partita fino al terzo quarto grazie al trio Satoranski-Parker-Vesely. Finisce 96-85 per il Real Madrid.

Derby infuocato come da tradizione in Serbia tra Stella Rossa e Partizan. Per la quarta volta consecutiva ad alzare la coppa sono i biancorossi, trascinati da un superbo Milos Teodosic autore di 16 punti e 5 assist. Grandi prove anche di Giedraitis (17 punti) e Bolomboy (14 punti e 5 rimbalzi), a nulla sono valsi per il Partizan i due ex Olimpia Kevin Punter (20 punti e 9 rimbalzi) e Zach Leday (24+7). Vince la Stella Rossa di coach Sfairopoulos 85-79.

© twitter

In Turchia il derby di Istanbul va al Fenerbahce di Jasikevicius che strapazza l’Efes col punteggio finale di 80-67. MVP della finale Nick Calathes che sfiora la tripla doppia: il play di passaporto greco segna 10 punti, smazza 7 asssist e raccoglie ben 11 rimbalzi. Nell’Efes 17 punti per Larkin, uno in meno per Clayburn.

© twitter

In Grecia la sfida tra i due club di Atene vede sorridere l’Olympiakos che batte il Panathinaikos (69-58) e vince la sua seconda coppa nazionale consecutiva. Grande apporto dei due lunghi Fall (13 punti e 7 rimbalzi) e Wright (stessi punti, un rimbalzo in meno del compagno). Nel Pana sempre bene l’ex Milano Mitoglu con 16 punti, appannato invece Nunn che segna 10 punti con basse percentuali al tiro.

© twitter

Primo trofeo per il Paris, club emergente del basket francese fondato appena 6 anni fa e capace di vincere una tiratissima finale contro Nanterre (90-85), trascinato dall’estro e dai canestri di TJ Shorts (26 punti), MVP senza discussioni della Coppa di Francia.

© twitter

In Germania fa festa il Bayern Monaco di Pablo Laso che fatica inizialmente con Ulm, trascinata dall’astro nascente spagnolo Nunez (17 punti), per poi dilagare nel secondo tempo. Finisce 81-65 per i bavaresi, in evidenza Francisco che dopo il buzzerbeater di Belgrado ne segna 17.

© twitter

E dopo poche settimane dal suo arrivo a Kaunas arriva il primo trofeo per coach Andrea Trinchieri. Il suo Zalgiris vince la coppa di Lituania in finale col Lietkabelis (86-70). Mattatore il solito Keenan Evans che mette a referto 16 punti.