Messina: "Milano, questa vittoria ha un'importanza estrema"

Il coach dell'EA7 ha commentato a EuroLeague TV il successo 80-82 in casa della Stella Rossa. "Questa vittoria ha un'importanza estrema. Per noi, per la fiducia e tutto il resto. Battaglia molto equilibrata nel finale, entrambe abbiamo sbagliato molto. Abbiamo avuto due/tre stop difensivi alla fine che hanno fatto la differenza, una grande vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana. Continuiamo a fare bene fuori casa, ora abbiamo un calendario difficile e dobbiamo continuare così".