Dopo una carriera da primo coach, Marco Ramondino ha deciso di accettare la proposta dell'Olimpia come vice allenatore: "Quando ho ricevuto l’offerta da Milano, non ho dovuto pensarci troppo. L’Armani, come la Nazionale, fa parte di un numero talmente ristretto di squadre iconiche che avere la possibilità di entrarci è un’opportunità che non dipende dal ruolo che ricoprirai: accetti qualunque esso sia, per vivere personalmente l’esperienza di competere al massimo livello" ha sottolineato l'ex Tortona, che sul nuovo ruolo che ha intrapreso ha detto: "Negli anni ho sviluppato una filosofia del gioco — non la chiamo così perché questa parola la riservo a pochissimi, grandi tecnici. Ma proprio perché sono stato per tanti anni il capo, credo di sapere di cosa ha bisogno un head coach nei diversi momenti: ricevere un’informazione, un’idea diversa dalla sua, oppure supporto su quello che sta facendo, soprattutto sotto stress".
Ramondino ha poi commentato l'esonero di Peppe Poeta: "Credo che dopo l'esonero di Poeta, la squadra si sia assunta la responsabilità di aver fatto perdere il lavoro a una persona per delle inadeguatezze collettive. Da qui la necessità di grattare via le cose negative e aprirsi totalmente verso le richieste del nuovo allenatore". Ha poi proseguito: "Vivo la sostituzione di Peppe come un fallimento anche mio. Perché non sono riuscito ad aiutarlo abbastanza a raggiungere le aspettative che avevamo su questa squadra".
Sull'arrivo di Luca Banchi: "Prima della gara con Trento, la società mi ha sorpreso dicendomi che era ai dettagli con Luca. Personalmente, nutro una grande riconoscenza nei suoi confronti perché, pur non avendo all’epoca un rapporto particolarmente stretto con lui, mi ha riconosciuto il valore di poter far parte dello staff azzurro".
Sul presente dell'Olimpia, Ramondino si definisce positivo: "Sono fiducioso nel cambio di passo che si è visto [...] Occorre che le vittorie diventino carburante per una spinta ulteriore di entusiasmo e attenzione e non essere solo un sollievo per aver evitato altre brutte figure".