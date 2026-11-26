Dopo una carriera da primo coach, Marco Ramondino ha deciso di accettare la proposta dell'Olimpia come vice allenatore: "Quando ho ricevuto l’offerta da Milano, non ho dovuto pensarci troppo. L’Armani, come la Nazionale, fa parte di un numero talmente ristretto di squadre iconiche che avere la possibilità di entrarci è un’opportunità che non dipende dal ruolo che ricoprirai: accetti qualunque esso sia, per vivere personalmente l’esperienza di competere al massimo livello" ha sottolineato l'ex Tortona, che sul nuovo ruolo che ha intrapreso ha detto: "Negli anni ho sviluppato una filosofia del gioco — non la chiamo così perché questa parola la riservo a pochissimi, grandi tecnici. Ma proprio perché sono stato per tanti anni il capo, credo di sapere di cosa ha bisogno un head coach nei diversi momenti: ricevere un’informazione, un’idea diversa dalla sua, oppure supporto su quello che sta facendo, soprattutto sotto stress".