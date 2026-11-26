Il ghiaccio della Keio Arena di Tokyo, capitale del Giappone, è pronto a ospitare l'Nhk Trophy, sesta e ultima tappa stagionale dell'Isu Grand Prix ovvero il massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura. L'Italia si presenterà all'appuntamento nipponico con Daniel Grassl nell'artistico maschile, che tornerà in scena dopo la bellissima piazza d'onore conquistata in rimonta alla metà di questo mese nel quarto meeting di Skate America. Il ventiquattrenne meranese, argento agli Europei estoni di Tallinn 2022 e uno dei protagonisti dello storico bronzo vinto dalla formazione italiana nel team event dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, è pienamente in corsa per accedere all'Isu Grand Prix Final di Chongqing (Cina, 10-12 dicembre). L'ultimo atto del circuito è riservato solo ai migliori sei pattinatori di ciascun ambito.