Tanti cambi in entrambe le formazioni nella rivincita tra Italia e Fiji, valida per la finale 11° posto del Nations Championship. La principale novità è rappresentata da Enoch Opoku, alla prima assoluta da titolare e anche alla prima da numero 8 in azzurro (le altre 4 partite in Nazionale le aveva disputate da seconda linea). L'avanti di Bath giocherà infatti in terza linea e sarà affiancato dai confermati Zuliani e Vintcent. Le altre novità sono Tommaso Di Bartolomeo, promosso titolare nel ruolo di tallonatore, e Federico Mori, titolare come secondo centro. Sono 5 in totale i cambi di Gonzalo Quesada: tornano titolari anche Paolo Garbisi all'apertura e Federico Ruzza in seconda linea, con Niccolò Cannone che diventa capitano. Sono 9 invece i cambi di coach Jake White: Ikanivere parte dalla panchina, e il capitano diventa quindi il seconda linea Nasilasila. Il tecnico degli isolani cambia anche tutta la mediana, con Tamani e Muntz dall'inizio. Cambia anche tutta la prima linea: spazio a Ravuiwasa, Narisia e Nairau.