NextGen Euroleague: Milano lotta, ma si arrende ai fenomeni francesi

I due gruppi, i più esperti della competizione - 6 giocatori francesi erano a roster nelle Finals di Berlino dello scorso maggio, così come il trio Lonati-Garavaglia-Suigo per le giovani Scarpette Rosse - e che probabilmente si ritroveranno ad Abu Dhabi per giocarsi il trofeo in concomitanza con le Final 4 dei grandi, non danno vita a una finale equilibrata: alla sirena finale è 60-74 per i transalpini. Viene ricalcato l'andamento dell'unico precedente ufficiale tra milanesi e parigini: nella prima giornata del gruppo preliminare alla tappa di Varese nell'aprile 2022 finì 76-50 per i parigini, con attuali giocatori di NBA ed Eurolega come Rupert e Ajinca a dominare la scena.