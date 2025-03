Barcellona pazzo di Sarr, ma potrebbe perderlo: futuro in USA?

L'azzurro, entrato nelle rotazioni dopo il grave infortunio di Laprovittola, è stato il protagonista dell'ultimo match di campionato registrando 21 punti in 23 minuti con una notevole continuità al tiro (5/5 da due, 3/5 da tre, 2/4 nei tiri liberi). Inoltre, ha firmato tre assist, una palla rubata e un rimbalzo offensivo per un totale di +22 di valutazione. Numeri da assoluto leader offensivo. E con Punter fermo ai box e Laprovittola out per il resto della stagione, questa esplosione di Dame Sarr non può che essere un'ottima notizia per Joan Peñarroya.