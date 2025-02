Garavaglia, Suigo e Perez invitati al "Basketball Without Borders"

Come riportato dal sito ufficiale dell'Olimpia Milano, "Diego Garavaglia e Luigi Suigo, due dei ragazzi della Under 19 dell’Olimpia Campione d’Italia e vincitori della medaglia d’argento agli ultimi Mondiali Under 17, sono stati convocati per la nona edizione del Basketball Without Borders Global Camp, che si svolgerà a San Francisco dal 14 al 16 febbraio prossimi nello stesso weekend in cui la città californiana ospiterà l’All-Star Game NBA. Il camp, organizzato da NBA e FIBA, è riservato ai migliori giocatori provenienti da tutto il mondo e considerati in base all’età. Ambedue avevano partecipato nel 2024 alla fase europea del camp, a Malaga, dove Garavaglia era stato nominato “miglior difensore”. A completare la pattuglia italiana anche Maikcol Perez, anch'egli classe 2007, prodotto dell'Orange1 Basket Bassano.