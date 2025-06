Mercato Eurolega, Micic sogno di mezza Europa. E occhio a Mike James...

Primo cambio in panchina della carrellata: terminato il contratto semestrale con coach Banchi, l'italiano ha fatto da traghettatore per il ritorno in Turchia di Igor Kokoskov. Il serbo, già allenatore del Fenerbahce nel 2020/21, non dovrebbe disporre di Darius Thompson: la trattativa per la risoluzione del contratto è in pieno svolgimento. Considerando che è tutto da chiarire se Elijah Bryant e Dan Oturu rispetteranno gli accordi presi con l'Hapoel Tel Aviv prima dell'ulteriore escalation militare tra Israele e Iran, per l'Efes non mancano le notizie positive: per il miglior difensore dell'ultima Eurolega, Nick Weiler-Babb, sono stati destinati €750.000 circa per il pagamento del buyout al Bayern Monaco; PJ Dozier ha rinnovato sino al 2028; stando a quanto riferito da BackdoorPodcast e Sotiris Vetakis, è in procinto di ufficializzare un accordo biennale con Georgios Papagiannis.