Omar Sy, da Quasi Amici e Lupin all'ingresso nel Paris Basketball

In campo, nonostante i saluti ormai certi a fine stagione di gran parte di staff tecnico e roster, il Paris Basketball sta continuando a mietere successi: i playoff di LNB sono iniziati col piede giusto, grazie alla vittoria in 2 gare dei quarti di finale contro Djion. Alla vigilia di gara-1 di semifinale di Betclic Elite contro Bourg-en-Bresse, però, la notizia più interessante riguardante il club parigino non arriva per una prestazione monstre di TJ Shorts: come scritto sulle pagine ufficiali, "Il Paris Basketball ha annunciato l'integrazione di Omar Sy nella sua organizzazione come co-proprietario del club insieme a David Kahn ed Eric Schwartz".