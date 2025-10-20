Assalto al pullman dell'Estra Pistoia, le reazioni di Meloni e Abodi: "Atto di violenza inaccettabile e folle"

La premier e il ministro per lo Sport e i Giovani si sono espressi sull'incidente avvenuto nella notte dopo la sfida contro la Stefani Rieti
"L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". Sono queste le parole della premier Giorgia Meloni su X dopo l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia, di ritorno dalla sfida di Serie A2 di basket contro la Sebastiani Rieti.
Nei pressi di Contigliano (Terni), il mezzo sarebbe stato colpito da una sassaiola causando la morte dell'autista del mezzo. "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia - ha aggiunto Meloni -. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia".
Sconvolto anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che si è espresso così sui social: "Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono".