Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

Oggetto del desiderio per migliaia di fan della prima ora, il set – acquistabile anche presso l’NBA Store di Milano e presso rivenditori selezionati su tutto il territorio nazionale – comprende 300 carte base dedicate a veterani, rookie, leggende e speciali combo card, con un’attenzione particolare ai nuovi talenti. Le versioni disponibili in Italia saranno quattro: Hobby Box, Hobby Jumbo, Mega e Value. Le più esclusive, le Hobby Box e le Hobby Jumbo, contengono rispettivamente un autografo o relic card per box. Inoltre, nei box è possibile trovare carte speciali tra cui Short Insert, 1980-81 Topps Basketball Insert, parallele numerate, autografi e molto altro. Tra le chicche più ambite e super limitate, le Iconic Golden Mirror, le Bold Home Court Case Hit e le rarissime Rookie Photoshoot Dual Autograph. Una collezione che offrirà ai fan esperienze sempre più coinvolgenti durante tutta la stagione e che include tutti i giocatori delle 30 squadre NBA, insieme a leggendari cestisti che hanno fatto la storia. Tra gli atleti in esclusiva LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le icone del passato Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e molti altri.