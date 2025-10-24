Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

Il debutto della nuova collezione Basketball 2025-26 e non solo
Anche quest’anno il Padiglione Carducci si prepara a diventare il fulcro del collezionismo grazie al ritorno di Topps, leader nel settore dei collezionabili sportivi, che accenderà i riflettori sul suo inconfondibile stand rosso con un grande debutto: Topps NBA Flagship 2025, la nuova collezione ufficiale dedicata ai campioni e alle leggende del basket americano. Dopo anni di attesa, a partire dalla stagione 2025/2026, tornano in grande stile le carte NBA firmate Topps, con un design rinnovato e l’energia inconfondibile del parquet americano. Un playground da sogno per tutti gli appassionati di sport e collezionismo, che potranno scoprire in anteprima assoluta a Lucca un set da collezione unico nel suo genere, pensato per catturare la potenza e la spettacolarità di uno degli sport più seguiti al mondo.
Per rendere ancora più speciale l’esperienza, Topps porterà a Lucca Comics & Games un grande appassionato del genere, nonché volto noto al grande pubblico. Venerdì 31 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00, Gianluca Gazzoli, conduttore, storyteller ed esperto di basket, sarà protagonista di uno speciale unboxing della nuova collezione Topps NBA Flagship 2025/2026 insieme a Omar Aamoum, content creator, fondatore di SportyCards e imprenditore specializzato in sport e collezionismo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di sport e collezionismo, che potranno scoprire dal vivo curiosità e aneddoti sul basket e sulle carte collezionabili. A seguire, alle 11.45, spazio al Meet & Greet con Gianluca: i fan potranno partecipare a una divertente challenge, che offrirà a tutti la possibilità di incontrarlo dal vivo e di portare a casa fantastiche sorprese. Basterà far canestro nel campetto di basket allestito per l’occasione.
Oggetto del desiderio per migliaia di fan della prima ora, il set – acquistabile anche presso l’NBA Store di Milano e presso rivenditori selezionati su tutto il territorio nazionale – comprende 300 carte base dedicate a veterani, rookie, leggende e speciali combo card, con un’attenzione particolare ai nuovi talenti. Le versioni disponibili in Italia saranno quattro: Hobby Box, Hobby Jumbo, Mega e Value. Le più esclusive, le Hobby Box e le Hobby Jumbo, contengono rispettivamente un autografo o relic card per box. Inoltre, nei box è possibile trovare carte speciali tra cui Short Insert, 1980-81 Topps Basketball Insert, parallele numerate, autografi e molto altro. Tra le chicche più ambite e super limitate, le Iconic Golden Mirror, le Bold Home Court Case Hit e le rarissime Rookie Photoshoot Dual Autograph. Una collezione che offrirà ai fan esperienze sempre più coinvolgenti durante tutta la stagione e che include tutti i giocatori delle 30 squadre NBA, insieme a leggendari cestisti che hanno fatto la storia. Tra gli atleti in esclusiva LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le icone del passato Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e molti altri.
Ma le sorprese non finiscono qui: tutti gli appassionati di calcio potranno scoprire la nuova linea Match Attax dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026, ovvero Champions League, Europa League e Conference League. Un sogno per adulti e bambini, soprattutto per gruppi di amici o genitori e figli che condividono la passione calcistica. Per loro, oltre alle consuete emozionanti sbustate, un’imperdibile chicca, giovedì 30 ottobre alle 15.00 il seguitissimo content creator Il Masseo incontrerà i fan durante un evento dedicato ai veri collezionisti.
Tra unboxing esclusivi, attività live e ospiti d’eccezione, lo stand Topps al Padiglione Carducci sarà ancora una volta il cuore pulsante del collezionismo a Lucca Comics & Games. Un luogo dove ogni bustina racchiude emozioni, sorprese e, per i più fortunati, carte rare ed esclusive.