Basket, Danilo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me"

di Redazione
Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritiro dal basket, mettendo fine a una carriera ventennale che lo ha visto protagonista in Italia, NBA ed Europa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Gallo, che ha ufficializzato la decisione su tutti i suoi social, condividendo un video pieno di emozioni. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento - grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!".
Gallinari ha disputato la sua ultima partita ufficiale con la maglia dell'Italia lo scorso settembre a Eurobasket. La scorsa estate ha vinto il campionato a Portorico con la maglia dei Vaqueros de Bayamón.
Nato nel 1988 a Sant’Angelo Lodigiano, Gallinari (figlio d'arte visto che suo padre Vittorio è stato protagonista con Milano nell'era Dan Peterson) ha saputo farsi notare sin da giovanissimo con l’Olimpia Milano, conquistando il titolo di MVP della Serie A e il premio di miglior giovane europeo nel 2008. Nel 2008 arriva la chiamata NBA: scelto dai New York Knicks, inizia una carriera americana che lo porterà a vestire, tra le altre, le maglie di Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e più recentemente i Milwaukee Bucks. In NBA il Gallo ha segnato oltre 11.600 punti in 777 partite, con 14.9 punti a partita di media.
