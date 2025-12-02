Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Basket, Danilo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me"

L'annuncio sui social: 

di Redazione
02 Dic 2025 - 17:55
1 di 32
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritiro dal basket, mettendo fine a una carriera ventennale che lo ha visto protagonista in Italia, NBA ed Europa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Gallo, che ha ufficializzato la decisione su tutti i suoi social, condividendo un video pieno di emozioni. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento - grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!".

Leggi anche

Eleonora Boi e il morso dello squalo: "Il giorno più brutto della mia vita, ma io e il mio bimbo stiamo bene"

Gallinari ha disputato la sua ultima partita ufficiale con la maglia dell'Italia lo scorso settembre a Eurobasket. La scorsa estate ha vinto il campionato a Portorico con la maglia dei Vaqueros de Bayamón.

Leggi anche

Splendido Gallinari, campione e MVP delle finali a Porto Rico: adesso la Nazionale

Nato nel 1988 a Sant’Angelo Lodigiano, Gallinari (figlio d'arte visto che suo padre Vittorio è stato protagonista con Milano nell'era Dan Peterson) ha saputo farsi notare sin da giovanissimo con l’Olimpia Milano, conquistando il titolo di MVP della Serie A e il premio di miglior giovane europeo nel 2008. Nel 2008 arriva la chiamata NBA: scelto dai New York Knicks, inizia una carriera americana che lo porterà a vestire, tra le altre, le maglie di Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e più recentemente i Milwaukee Bucks. In NBA il Gallo ha segnato oltre 11.600 punti in 777 partite, con 14.9 punti a partita di media.​

Leggi anche
Danilo Gallinari

Gallinari lascia la Nazionale: "Siamo in buone mani per il futuro, sarà emozionante vederli in TV"

IL POST DI GALLINARI

Visualizza il post su Instagram
 
danilo gallinari
basket
ritiro

Ultimi video

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:30
Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

01:07
Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

I più visti di Basket

Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

Qualificazioni Mondiali: l'Italia si rialza con Mannion e affonda la Lituania

La nuova Bugatti da 5 milioni di Luka Doncic fa impazzire Snoop Dogg

Danilo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me"

Polonara e la gratitudine verso la donatrice di midollo: "Se sono qui è grazie a lei"

Polonara sugli spalti per assistere a Italia-Islanda, ovazione del pubblico di Tortona

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico