Basket, Danilo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me"

Danilo Gallinari ha annunciato il suo ritiro dal basket, mettendo fine a una carriera ventennale che lo ha visto protagonista in Italia, NBA ed Europa. L’annuncio è stato dato dallo stesso Gallo, che ha ufficializzato la decisione su tutti i suoi social, condividendo un video pieno di emozioni. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo. È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento - grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!".