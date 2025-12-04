Addio a Mabel Bocchi: leggenda del basket femminile italiano: aveva 72 anni

Petrucci: "La più grande della sua epoca"

"Mabel Bocchi è stata la più grande della sua epoca, leader dentro e fuori dal campo, una grande personalità dal carattere molto vivace. Era la leader delle giocatrici, la capitana e anche la sindacalista. E le persone che si impegnano anche per gli altri le ho sempre amate". Così Gianni Petrucci, presidente della Fitp, a Sky Sport, nel ricordare la cestista azzurra Mabel Bocchi, morta oggi all'età di 72 anni.