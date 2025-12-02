Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo: "È stato quasi un miracolo. Se sono qui è grazie a lei"

Polonara sugli spalti a Tortona per assistere a Italia-Islanda
Il cestista della Dinamo Sassari è intervenuto durante una conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna: "Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene"di Redazione
"Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo". Achille Polonara appare ancora un po' spaventato per quanto accaduto negli ultimi mesi, tuttavia il cestista della Dinamo Sassari è pronto a ritornare a vivere gradualmente una vita normale. Il capitano della Nazionale Italiana ne ha parlato durante la conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna su un nuovo progetto per facilitare le donazioni di midollo osseo, promossa dall'assessorato regionale alla Sanità e da Admo, mostrandosi grato nei confronti della giovane donatrice che le ha permesso di salvarsi dalla leucemia mieloide.
"È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei. Invito tutti a donare, perché si salvano molte vite, è fondamentale - ha raccontato Polonara parlando della sua storia -. Sono stato assistito da medici di altissimo livello. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito. Ho fatto due cicli a Valencia, dove avevano una terapia sperimentale adatta alla mia patologia. Sono stato fortunato a essere seguito da persone così competenti. Sono stato un privilegiato, perché essere seguito da medici preparati fa la differenza. Per loro nutro solo gratitudine".
Polonara è tornato a parlare anche della sfida fra Italia e Islanda andata in scena a Tortona che ha visto il debutto di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale, ma soprattutto il ritorno in un palazzetto per l'ex giocatore della Virtus Bologna che ha raccolto l'amore del pubblico: "È stata una serata emozionante, purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo. Ma in questo momento le cose importanti sono altre per me e aver ricevuto tanto affetto è stato fondamentale. Non mi aspettavo un’ovazione del genere, ringrazio tutti i tifosi. Una dimostrazione di vicinanza che mi ha dato tanta forza. La vittoria con la Lituania poi è stato un bel segnale, una risposta per tutti”.