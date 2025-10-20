Raffaele Marianella, ecco chi era l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia

L'uomo, originario di Roma, ma residente a Firenze, è stato colpito durante un assalto nei pressi di Contigliano (Rieti) da una sassaiola che ha investito il bus dei supporter pistoiesi, di rientro sulla superstrada Rieti-Terni. Marianella viaggiava accanto al collega che era alla guida del mezzo, diretto verso Terni con a bordo quarantacinque tifosi, dopo aver iniziato qualche mese fa a lavorare per la società di trasporti Jimmy Travel, con sede a Osmannoro, in provincia di Firenze. "Ti terrò sempre nel mio cuore". Ha commentato la figlia Federica Marianella su Instagram dopo quanto accaduto al padre nella serata di domenica 19 ottobre.