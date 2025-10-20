Logo SportMediaset

IL DRAMMA

Raffaele Marianella, ecco chi era l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia

di Redazione
20 Ott 2025 - 09:41
Morire di ritorno da una partita di basket. È quanto accaduto a Raffaele Marianella, sessantacinque anni e pochi mesi alla pensione, secondo autista del bus dell'Estra Pistoia che stava rientrando in Toscana dopo la sfida di Serie A2 di basket contro la Sebastiani Rieti.

L'uomo, originario di Roma, ma residente a Firenze, è stato colpito durante un assalto nei pressi di Contigliano (Rieti) da una sassaiola che ha investito il bus dei supporter pistoiesi, di rientro sulla superstrada Rieti-Terni. Marianella viaggiava accanto al collega che era alla guida del mezzo, diretto verso Terni con a bordo quarantacinque tifosi, dopo aver iniziato qualche mese fa a lavorare per la società di trasporti Jimmy Travel, con sede a Osmannoro, in provincia di Firenze. "Ti terrò sempre nel mio cuore". Ha commentato la figlia Federica Marianella su Instagram dopo quanto accaduto al padre nella serata di domenica 19 ottobre.

