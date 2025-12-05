Logo SportMediaset

Basket
nba

NBA, LeBron James ferma la striscia record di doppie cifre per far vincere i Lakers

LeBron James si ferma a 8 punti contro Toronto: interrotta la storica striscia di 1.297 gare in doppia cifra

di Stefano Fiore
05 Dic 2025 - 12:35

Nella notte NBA, i Los Angeles Lakers trovano un pronto riscatto superando in trasferta i Toronto Raptors per 123-120, ma la notizia che fa il giro del mondo non è il risultato, bensì una statistica storica che si interrompe. LeBron James ha chiuso la partita con soli 8 punti a referto, mettendo fine a una striscia record di 1.297 partite consecutive terminate sempre in doppia cifra. Un primato di longevità offensiva che sembrava infinita e che distanzia enormemente leggende come Michael Jordan (fermo a 866), Kareem Abdul-Jabbar (787) e Karl Malone (557).

L'assist decisivo invece del tiro: "La mossa giusta"

 Il "Re" ha avuto l'opportunità di prolungare il suo record proprio nell'ultimo possesso del match. Con la palla in mano e la possibilità di cercare il canestro che lo avrebbe portato a quota 10 punti, LeBron ha scelto l'altruismo e la vittoria. James ha preferito scaricare l'assist decisivo per Rui Hachimura, meglio posizionato, che ha insaccato il canestro sulla sirena regalando la vittoria ai gialloviola (privi ancora di Luka Doncic, in permesso per la nascita del figlio, e trascinati dai 44 punti di Austin Reaves).

Nel post-partita, LeBron ha liquidato la questione statistica con la sua solita filosofia: "Cosa penso del mio record? Niente, abbiamo vinto. Bisogna sempre fare la mossa giusta, questo è il mio 'modus operandi'. Se fai la mossa giusta, gli dei del gioco ti ricompensano sempre".

Yamal festeggia come LeBron ma scoppiano le polemiche

