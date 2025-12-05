NBA, LeBron James ferma la striscia record di doppie cifre per far vincere i Lakers

Il "Re" ha avuto l'opportunità di prolungare il suo record proprio nell'ultimo possesso del match. Con la palla in mano e la possibilità di cercare il canestro che lo avrebbe portato a quota 10 punti, LeBron ha scelto l'altruismo e la vittoria. James ha preferito scaricare l'assist decisivo per Rui Hachimura, meglio posizionato, che ha insaccato il canestro sulla sirena regalando la vittoria ai gialloviola (privi ancora di Luka Doncic, in permesso per la nascita del figlio, e trascinati dai 44 punti di Austin Reaves).