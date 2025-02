Eurolega: l'Olimpia riscatta il ko dell'andata, sconfitto lo Zalgiris

L'Olimpia Milano riscatta subito il ko contro il Bayern e, nel secondo appuntamento settimanale di Eurolega, sconfigge lo Zalgiris: è 89-87 in Lituania. Parte forte l'Armani che, dopo essersi portata sul +5, risponde subito al controsorpasso rivale. Shields e LeDay sono i protagonisti iniziali, Tonut sigilla il 24-16 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo entra in gioco anche Armoni Brooks che firma il +10, ma lo Zalgiris risponde a tono: Francisco, che chiuderà da top-scorer con 29 punti, riporta i suoi sul -2. L'EA7 Emporio Armani è però solidissima e non molla: 50-42 ospite a metà gara. Nel terzo quarto si consuma la riscossa dei lituani, trascinati dall'ex Nba Lonnie Walker IV (22 punti): quest'ultimo infila canestri a raffica, ecco un parziale di 11-0 e il 67-66 di fine periodo. L'Olimpia ha un solo punto di vantaggio e si fa anche superare nell'atto conclusivo, prima di rispondere con Shields. Nel finale LeDay e Mannion, top-scorer dell'EA7 con 26 e 21 punti, salgono in cattedra. Due errori nel possesso palla rischiano di condannare Milano a un finale al cardiopalma, ma Francisco sbaglia a sua volta e l'Olimpia torna sul +5 col perfetto LeDay (13/13 dalla lunetta). Sul gong arriva la tripla di Lonnie Walker, che stabilisce il punteggio finale: 89-87 per le scarpette rosse, che consolidano il loro piazzamento nei play-in. Score di 14 vittorie e 12 ko per l'Olimpia, con due successi di margine sullo Zalgiris (12-14). I lituani mantengono un +1 nella differenza-canestri grazie al successo dell'andata (85-82 al Forum, rimontando dal -27), ma dovranno essere perfetti se vogliono rientrare nella top-10.