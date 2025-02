Milano, Messina: "Vincere a Kaunas è sempre complicato, complimenti ai tutti"

Il coach dell'Armani ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria con lo Zalgiris in Eurolega. "Penso siamo andati bene a rimbalzo quando loro hanno sbagliato i loro tiri, non hanno sbagliato tanto ma quando lo hanno fatto abbiamo lavorato bene sotto canestro. Abbiamo attaccato sui cambi con le penetrazioni dal perimetro, con Shields, LeDay, Mannion. O anche con il lavoro dal post basso di LeDay. La squadra ha continuato a giocare senza perdere fiducia, attaccando in ogni possesso quindi una grande vittoria. Congratulazioni ai giocatori, non è mai facile recuperare dopo una sconfitta pesante su questo campo. Vincere qua è sempre complicato. Sono felice e orgoglioso. Faccio i complimenti a tutti i giocatori, venire qui dopo una brutta partita a Monaco 48 ore fa dice che questo gruppo ha carattere. Speriamo di continuare così".