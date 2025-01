Mannion è già di casa all'Olimpia: "Dobbiamo rivincere in Europa"

Nico Mannion, in attesa di riscrivere altri record personali in Eurolega (i 20 punti contro la Stella Rossa e gli 8 assist distribuiti col Maccabi Tel Aviv all'andata sono "battibili", per un talento come il #2), pare essersi pienamente calato nella realtà milanese, anche a livello di etica del lavoro e "mentalità vincente": "Venendo da Varese, la cosa più dura per me è stata giocare così tante partite ravvicinate. Ma il mio obiettivo è imparare e continuare a crescere, in difesa ma anche nel resto. L'esperienza mi fa migliorare come giocatore: ne ho già tanta, ma non si smette mai di apprendere. Non credo siano un paio di sconfitte a definire una squadra, quanto il modo in cui reagisce alla difficoltà. Sappiamo cosa fare e come giocare per vincere, dobbiamo farlo 7 giorni su 7. Sappiamo tutti quali sono gli obiettivi della società e della città: dobbiamo rivincere in Europa e rendere la gente orgogliosa". A partire da stasera, e per il resto della stagione biancorossa di Eurolega.