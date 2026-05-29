MotoGp: Gp Italia, Di Giannantonio leader in prequalifiche, 2° Bagnaia

29 Mag 2026 - 16:24
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Un super Fabio Di Giannantonio si conferma il più veloce di tutti anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Italia, valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Mugello. Con il tempo di 1'44"808, il pilota del Team Ducati VR46 precede Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale di +0.091 centesim. Terzo tempo per Enea Bastianini su Ktam a +0.103, quarto per Franco Morbidelli sull'altra Ducati VR46 a +0.151. Accedono alla Q2 anche Marc Marquez sesto sulla Ducati ufficiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin rispettivamente settimo e ottavo sull'Aprilia. 

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