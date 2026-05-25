Serie A: Brescia raggiunge Milano in semifinale, Trieste eliminata

LA PARTITA

Il PalaLeonessa A2A ospita la decisiva gara-5 del quarto di finale tra Brescia e Trieste. I lombardi prendono subito in mano le redini della partita e allungano sul +13 già nel primo quarto, chiudendo poi la frazione inaugurale sul 27-16, trascinati da Ivanovic e Bilan. La Germani pare in controllo del match, ma Brown e Sissoko aiutano Trieste a ricucire parte del gap nel secondo quarto: all’intervallo il tabellone recita 47-39 per Brescia. La squadra di coach Cotelli torna quindi a spingere al ritorno sul parquet, alimentata anche dalle giocate di Rivers, Della Valle e Burnell, e archivia il terzo parziale sul +16. L’ultimo quarto inizia dunque sul 67-51 per i biancoblù, un vantaggio che gli alabardati di Taccetti non riescono più a rimontare. Brescia vince infatti 90-75 e si qualifica alla semifinale di questi playoffs, dove affronterà Milano in un attesissimo derby lombardo. Si chiude, invece, tra gli applausi la stagione di Trieste.