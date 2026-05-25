BASKET

Serie A: Brescia raggiunge Milano in semifinale, Trieste eliminata

La Germani vince 90-75 gara-5 al PalaLeonessa e si assicura il derby lombardo nel prossimo turno

25 Mag 2026 - 22:01
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© ansa

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Sarà Brescia a sfidare Milano nella semifinale dei playoffs della Serie A di basket 2025/26. La Germani si impone 90-75 davanti al pubblico del PalaLeonessa in gara-5 del quarto contro Trieste e stacca il pass per il prossimo turno, dove si giocherà l’accesso alla finale nel derby lombardo con l’Olimpia. Termina invece la stagione degli alabardati, comunque capaci di forzare la squadra di Cotelli a un match da dentro o fuori.   

LA PARTITA
Il PalaLeonessa A2A ospita la decisiva gara-5 del quarto di finale tra Brescia e Trieste. I lombardi prendono subito in mano le redini della partita e allungano sul +13 già nel primo quarto, chiudendo poi la frazione inaugurale sul 27-16, trascinati da Ivanovic e Bilan. La Germani pare in controllo del match, ma Brown e Sissoko aiutano Trieste a ricucire parte del gap nel secondo quarto: all’intervallo il tabellone recita 47-39 per Brescia. La squadra di coach Cotelli torna quindi a spingere al ritorno sul parquet, alimentata anche dalle giocate di Rivers, Della Valle e Burnell, e archivia il terzo parziale sul +16. L’ultimo quarto inizia dunque sul 67-51 per i biancoblù, un vantaggio che gli alabardati di Taccetti non riescono più a rimontare. Brescia vince infatti 90-75 e si qualifica alla semifinale di questi playoffs, dove affronterà Milano in un attesissimo derby lombardo. Si chiude, invece, tra gli applausi la stagione di Trieste.

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