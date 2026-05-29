Volley: Nazionale donne, 14 azzurre di Velasco per Nations League a Brasilia

29 Mag 2026 - 15:44
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Dopo diverse settimane di preparazione, intervallate dai test-match di Biella e Novara e dal torneo di Genova, le campionesse del mondo in carica, domenica 31 maggio, voleranno alla volta di Brasilia per affrontare la week 1 di Volleyball Nations League 2026. Le azzurre, detentrici delle edizioni 2024 e 2025 della VNL, affronteranno Bulgaria (3 giugno alle 21:30 italiane), Olanda (6 giugno alle 1:00 italiane), Turchia (6 giugno alle 20:30 italiane) e Brasile (7 giugno alle 19:30 italiane) al Palasport Nilson Nelson di Brasilia. L'Italia, reduce dai successi nei BPer Test Match di Biella e Novara (doppia vittoria sulla Francia) e dell'AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Genova (su Serbia, Turchia e Polonia) sbarcherà in Brasile con l'obiettivo di allungare la striscia vincente di 36 vittorie in match ufficiali, iniziata nella week 2 di VNL 2024 a Macao. Da allora le azzurre hanno dominato la VNL 2024, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la VNL 2025 e il Mondiale 2025. Un filotto lunghissimo che il CT Julio Velasco proverà a proseguire, affidandosi ad un gruppo rinnovato ma forte di un nucleo di atlete consolidato. Le 14 azzurre per la Pool di Brasilia. Palleggiatrici: 2. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola. Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 2. Denise Meli, 9. Yasmina Akrari, 14. Linda Nwakalor, 25. Linda Manfredini. Opposti: 15. Merit Adigwe, 27. Binto Diop. Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino. 

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