1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

BASKET

L'Italbasket presenta le nuove maglie Azzurre firmate Macron: un kit celebrativo e retrò

L'Italbasket ha presentato le nuove maglie azzurre del 2026. L'elemento centrale è il tricolore in stile vintage posizionato sul petto accanto al Macron Hero, un richiamo alla maglia indossata nella prima storica sfida del 1926. Anche la scritta “ITALIA”, così come nomi e numeri dei giocatori, è realizzata con un font d’ispirazione rétro, pensato per evocare l’identità e la tradizione del basket azzurro. A rendere il Game Set assolutamente unico ed esclusivo è la stampa sublimata tono su tono che attraversa il tessuto della maglia: un omaggio alla storia della Nazionale attraverso i nomi di tutti gli atleti che, almeno una volta nella propria carriera, hanno vestito la maglia azzurra. Sul kit femminile invece, la frase “L’Italia chiamò” è presente sul collo, sia interno sia esterno.

27 Mag 2026 - 18:29
8 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ultimi video

01:14
Eurolega: Fenerbahce-Olimpia 79-75

Eurolega: Fenerbahce-Olimpia 79-75

01:00
Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

01:21
Bologna e Venezia ok

Bologna e Venezia ok

01:03
Bologna guida la Serie A

Bologna guida la Serie A

01:15
Polonara si ritira

Polonara si ritira: amaro addio al basket

01:04
Pallacanestro e verdetti

Pallacanestro e verdetti

01:03
Milano sbanca Venezia

Milano sbanca Venezia

01:13
Nel ricordo di Oscar

Nel ricordo di Oscar

01:04
Derthona ai playoff

Basket, Derthona ai playoff

00:35
Milano addio play-in

Milano addio play-in Eurolega

01:45
Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

05:15
Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

01:06
Basket, sorriso Bologna

Basket, sorriso Bologna

01:43
ELACHEM AUTISMO SRV

Vigevano, primato di solidarietà e non solo in campo

01:04
Basket, vince Milano

Basket, vince Milano

01:14
Eurolega: Fenerbahce-Olimpia 79-75

Eurolega: Fenerbahce-Olimpia 79-75

I più visti di Basket

Virtus e Venezia fanno valere il fattore campo e volano in semifinale scudetto

Brescia raggiunge Milano in semifinale, Trieste eliminata

Playoff Serie A: vittorie per Virtus e Derthona, si va a gara-5

Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

Vanja, una Madre Natura per Alessandro Gentile

Playoff: Trieste batte 83-77 Brescia e porta la serie a gara 5