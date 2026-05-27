BASKET L'Italbasket presenta le nuove maglie Azzurre firmate Macron: un kit celebrativo e retrò

L'Italbasket ha presentato le nuove maglie azzurre del 2026. L'elemento centrale è il tricolore in stile vintage posizionato sul petto accanto al Macron Hero, un richiamo alla maglia indossata nella prima storica sfida del 1926. Anche la scritta “ITALIA”, così come nomi e numeri dei giocatori, è realizzata con un font d’ispirazione rétro, pensato per evocare l’identità e la tradizione del basket azzurro. A rendere il Game Set assolutamente unico ed esclusivo è la stampa sublimata tono su tono che attraversa il tessuto della maglia: un omaggio alla storia della Nazionale attraverso i nomi di tutti gli atleti che, almeno una volta nella propria carriera, hanno vestito la maglia azzurra. Sul kit femminile invece, la frase “L’Italia chiamò” è presente sul collo, sia interno sia esterno.