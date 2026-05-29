MotoGP, annunciata l'alleanza con Eicma per il futuro delle due ruote

Non una semplice collaborazione. Un cambio di marcia. Si chiama EICMA. SHIFT UP il nuovo progetto che unisce due tra le più grandi piattaforme mondiali dedicate alle due ruote. Da un lato MotoGP, la massima espressione dello sport motociclistico e dell’intrattenimento, con una fanbase globale di oltre 600 milioni di persone; dall’altra EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, il più importante evento espositivo del settore, che ogni anno porta a Milano il cuore industriale, commerciale e culturale della mobilità su due ruote.
La partnership è stata annunciata oggi al Circuito del Mugello durante il Gran Premio Brembo d’Italia, luogo simbolo della passione motociclistica italiana e internazionale, dai vertici di MotoGP ed EICMA, alla presenza dei principali stakeholder del settore, delle istituzioni sportive e dei media.
I NUMERI DELLA PARTNERSHIP
I numeri anticipano la portata dell’alleanza. MotoGP ha chiuso il 2025 con il record di 3,6 milioni di presenze nei weekend di gara, una fanbase globale salita a 632 milioni e una community digitale che supera i 60 milioni di follower. La copertura televisiva internazionale raggiunge mediamente decine di milioni di spettatori per ogni Gran Premio attraverso una rete di broadcaster e piattaforme distribuite nei principali mercati globali.
EICMA, dal canto suo, continua a confermare il proprio ruolo benchmark globale per l’industria motociclistica: 600.000 visitatori in sei giorni, 734 espositori, 2.024 marchi provenienti da 50 Paesi, oltre 43.000 operatori professionali da 167 Paesi e più di 8.200 rappresentanti dei media e creator da 67 Paesi. Numeri che rendono l’evento milanese non soltanto una fiera, ma una piattaforma internazionale per business, comunicazione, networking e cultura motociclistica.
Questa partnership rappresenta quindi l’alleanza di due ecosistemi complementari. MotoGP è il palcoscenico in cui la performance diventa racconto, tecnologia e competizione. EICMA è il luogo in cui innovazione, prodotto, mercato e passione prendono forma davanti al pubblico e agli operatori del settore. Insieme, le due organizzazioni puntano a creare un nuovo linguaggio condiviso per coinvolgere fan, aziende e nuove generazioni.
GLI ASSET DEL PROGETTO: VALORE PER I FAN E COINVOLGIMENTO PER GLI STAKEHOLDER
Il progetto mira a creare un’esperienza sempre più coinvolgente per i fan, aprendo allo stesso tempo nuove opportunità per partner e stakeholder.
MotoGP ed EICMA condividono naturalmente un pubblico molto affine e puntano a connettere le rispettive esperienze dei fan, trasformandole in un’unica piattaforma di engagement focalizzata sulle nuove generazioni, sulle community digitali e sui pubblici internazionali attratti da velocità, tecnologia, intrattenimento e lifestyle.
La collaborazione darà vita ad attivazioni speciali durante gli eventi del Motomondiale e a iniziative dedicate all’interno di EICMA, con un primo importante traguardo già confermato: l’83ª edizione di EICMA, in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all’8 novembre 2026, ospiterà una mostra esclusiva dedicata alla storia della MotoGP, dalle origini ai giorni nostri, con uno sguardo rivolto al futuro. Saranno esposte moto iconiche, prototipi, contenuti, immagini e testimonianze che hanno segnato generazioni di appassionati. La mostra è stata ideata da EICMA e condivisa con MotoGP, con il coinvolgimento della FIM.
MotoGP utilizzerà la piattaforma EICMA, a partire dal prossimo novembre, per promuovere il Gran Premio d’Italia e il Gran Premio di San Marino, disputati rispettivamente al Mugello e a Misano, rafforzando il legame tra la community della manifestazione, i fan presenti in circuito e i promoter dei due Gran Premi.
L’iniziativa “Road to EICMA” sarà una serie di eventi che, dopo il Mugello, coinvolgerà anche Cremona – sede della tappa italiana del WorldSBK – e Misano, dove MotoGP celebra il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. EICMA sarà title sponsor della tappa SBK di Cremona e, in queste occasioni, verranno annunciati ulteriori dettagli relativi alla prossima edizione di EICMA.
L’unione tra MotoGP ed EICMA apre inoltre nuove opportunità per aziende, partner e stakeholder. La combinazione della forza mediatica globale del campionato e del posizionamento fieristico e industriale di EICMA può diventare un motore per lo sviluppo commerciale, l’ingresso di nuovi partner, l’attrazione di aziende esterne al settore e la creazione di progetti capaci di generare valore per l’intera industria. L’obiettivo è creare iniziative integrate che aumentino la visibilità di entrambe le realtà offrendo al tempo stesso nuove opportunità di coinvolgimento per fan, clienti, operatori e mercati internazionali.
EICMA 2026: LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
La partnership MotoGP-EICMA è stata lanciata al Mugello con la presentazione della nuova campagna di comunicazione EICMA 2026. Il manifesto della 83ª edizione porta il claim “Always the first time. Ogni anno, una scoperta” e raffigura una motocicletta ancora nascosta sotto un drappo rosso: un’immagine evocativa che richiama attesa, rivelazione e scoperta. Un concetto che racconta EICMA come il luogo in cui il futuro delle due ruote smette di essere attesa e diventa esperienza condivisa.
“La campagna nasce dall’idea che EICMA non sia soltanto un appuntamento in calendario, ma un vero e proprio momento di svolta per l’industria, per il mercato e per gli appassionati: un prima e un dopo nel mondo delle due ruote”, ha spiegato il Presidente di EICMA Pietro Meda. “È una dimensione che ci accomuna a MotoGP, con cui condividiamo valori, respiro internazionale, una community globale e la capacità di trasformare la passione in emozione ed esperienza. EICMA è il luogo in cui attese, anticipazioni e visioni prendono finalmente forma e diventano realtà condivisa. È il momento in cui nuovi modelli, tecnologie, linguaggi e tendenze vengono svelati al mondo, proprio mentre l’intera community delle due ruote si ritrova a Milano”.
“Questo accordo rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e internazionalizzazione di EICMA”, ha dichiarato Paolo Magri, Amministratore Delegato di EICMA. “Siamo orgogliosi di consolidare il dialogo con MotoGP, una piattaforma globale che incarna performance, innovazione e spettacolo. La nostra ambizione è dare vita a un progetto concreto e duraturo, capace di creare valore per il mercato, nuove opportunità per le aziende e contenuti sempre più entusiasmanti per il pubblico. Lo facciamo guardando a un’edizione di EICMA che si preannuncia straordinaria: ricca dell’interezza di tutti i produttori, per la prima volta nella sua storia, articolata su dieci padiglioni espositivi, con il record assoluto di superficie occupata dalla manifestazione”.
Con EICMA. SHIFT UP, MotoGP ed EICMA uniscono quindi le forze per trasformare due realtà iconiche in un percorso condiviso: dalle piste all’evento espositivo, dalla competizione al prodotto, dalla passione al business. Un’alleanza che vede il 2026 non come un traguardo, ma come il giro inaugurale di una nuova corsa per l’intero mondo delle due ruote.
Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di MotoGP: “Vediamo in questa iniziativa un importante passo strategico per avvicinare ancora di più tutto il mondo delle due ruote, aprendo a nuovo pubblico, nuove opportunità e nuovi modi per i fan di vivere la MotoGP. È una notizia entusiasmante per l’industria, per gli appassionati e per le centinaia di milioni di fan MotoGP nel mondo. Dopo i record di affluenza registrati nelle ultime stagioni, questo è un momento entusiasmante per il nostro sport e non vediamo l’ora di collaborare con EICMA per coinvolgere ancora meglio le nostre community”.
Dichiarazione di Jorge Viegas, presidente FIM: “La partnership tra MotoGP ed EICMA, due delle più grandi piattaforme motociclistiche al mondo, è estremamente promettente e non vedo l’ora di osservare l’impatto positivo che EICMA.SHIFT UP avrà sul mondo del motociclismo. Gli obiettivi condivisi sono perfettamente in linea con lo spirito della famiglia FIM, che promuove l’unità, così come l’approccio innovativo volto ad attrarre la nuova generazione di appassionati. Accolgo quindi con favore questa nuova alleanza e sono convinto che porterà benefici ai fan, ai piloti, allo sport e all’intero settore. La FIM è lieta di aver contribuito a questo progetto e continuerà a sostenerlo anche dopo EICMA, ospitando la mostra temporanea presso il recentemente inaugurato Racing Motorcycling Museum adiacente alla sede centrale della FIM in Svizzera”.
Giovanni Copioli, presidente FMI: “La Federazione Motociclistica Italiana è sempre in prima linea nella promozione del motociclismo in tutte le sue forme. La MotoGP attuale e la storia del Motomondiale hanno sempre avuto l'Italia come Paese di riferimento; quindi, non possiamo che essere felici di questa nuova iniziativa in collaborazione tra MotoGP ed EICMA che mira ad alimentare la passione del pubblico sia da un punto di vista sportivo che storico e culturale. Un progetto rivolto ai fan, ai giovani, alle Case e all'industria è certamente positivo per tutto il nostro sistema, che anche grazie a questa iniziativa continua a crescere e svilupparsi”.