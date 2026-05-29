MotoGP, annunciata l'alleanza con Eicma per il futuro delle due ruote

“La campagna nasce dall’idea che EICMA non sia soltanto un appuntamento in calendario, ma un vero e proprio momento di svolta per l’industria, per il mercato e per gli appassionati: un prima e un dopo nel mondo delle due ruote”, ha spiegato il Presidente di EICMA Pietro Meda. “È una dimensione che ci accomuna a MotoGP, con cui condividiamo valori, respiro internazionale, una community globale e la capacità di trasformare la passione in emozione ed esperienza. EICMA è il luogo in cui attese, anticipazioni e visioni prendono finalmente forma e diventano realtà condivisa. È il momento in cui nuovi modelli, tecnologie, linguaggi e tendenze vengono svelati al mondo, proprio mentre l’intera community delle due ruote si ritrova a Milano”.