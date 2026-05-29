Rossella Fiamingo: "Sinner? Chiunque altro avrebbe mollato"

"Ho seguito la sua partita, mi sembrava strano che riuscisse a venire fuori da ogni situazione possibile. Ci ha dimostrato che anche lui è umano, ci ha provato fino alla fine, qualsiasi altra persona avrebbe mollato, soprattutto da numero 1". Rossella Fiamingo, olimpionica di scherma, parla così del crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, a margine della presentazione degli assoluti di scherma a Roma. "La settimana scorsa eravamo a Parigi e abbiamo sofferto tantissimo il caldo, l'orario di sicuro non lo ha aiutato - sottolinea la spadista azzurra -. Ha avuto un calo fisico dettato dalla stanchezza e dal clima". "Sono tornata da Parigi la settimana scorsa e anche noi abbiamo patito il caldo - sottolinea anche Alberta Santuccio, n.1 del ranking mondiale -. Il palazzetto era senza aria condizionata, lo capisco perché anche noi abbiamo sofferto. Purtroppo sono situazioni difficili da gestire, dove può prevalere l'ansia e forse è stato così anche per lui. Ma è un grande campione, si riprenderà sicuramente".