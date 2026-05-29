Rossella Fiamingo: "Sinner? Chiunque altro avrebbe mollato"

29 Mag 2026 - 15:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Ho seguito la sua partita, mi sembrava strano che riuscisse a venire fuori da ogni situazione possibile. Ci ha dimostrato che anche lui è umano, ci ha provato fino alla fine, qualsiasi altra persona avrebbe mollato, soprattutto da numero 1". Rossella Fiamingo, olimpionica di scherma, parla così del crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, a margine della presentazione degli assoluti di scherma a Roma. "La settimana scorsa eravamo a Parigi e abbiamo sofferto tantissimo il caldo, l'orario di sicuro non lo ha aiutato - sottolinea la spadista azzurra -. Ha avuto un calo fisico dettato dalla stanchezza e dal clima". "Sono tornata da Parigi la settimana scorsa e anche noi abbiamo patito il caldo - sottolinea anche Alberta Santuccio, n.1 del ranking mondiale -. Il palazzetto era senza aria condizionata, lo capisco perché anche noi abbiamo sofferto. Purtroppo sono situazioni difficili da gestire, dove può prevalere l'ansia e forse è stato così anche per lui. Ma è un grande campione, si riprenderà sicuramente".

Ultimi video

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

00:21
CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

03:11
Un sogno italiano

Un sogno italiano

01:00
Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

00:48
Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

00:23
"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

00:54
"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

01:03
MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

01:11
Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

00:58
Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

02:49:55
TAF 13 - The Art of Fighting

TAF 13 - The Art of Fighting

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

I più visti di Altri Sport

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:24
MotoGp: Gp Italia, Di Giannantonio leader in prequalifiche, 2° Bagnaia
15:58
Rossella Fiamingo: "Sinner? Chiunque altro avrebbe mollato"
15:44
Volley: Nazionale donne, 14 azzurre di Velasco per Nations League a Brasilia
15:34
Hockey: l'Italia ospiterà i Mondiali femminili del 2027. Si giocherà alla Milan Ice Fiera Arena
14:02
Giro d'Italia, ritiri eccellenti durante la 19ª tappa