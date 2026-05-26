PLAYOFF SERIE A

Basket, play-off Serie A: Bologna e Venezia volano in semifinale

La Virtus vince gara-5 con Trento 106-95, destino analogo per la Reyer con l’89-83 su Tortona

26 Mag 2026 - 22:09
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Serve gara-5 a Bologna e Venezia per raggiungere la semifinale play-off della Serie A di basket. La Virtus soffre a lungo ma riesce ad imporsi tra le mura casalinghe contro Trento con il punteggio di 106-95: decisivo Edwards con i suoi 31 punti, non bastano i 38 di Steward alla Dolomiti. La Reyer raggiunge le v-nere superando Tortona 89-83: super Cole da 27 punti (18 nel primo periodo). Bologna e Venezia si affronteranno in semifinale.

VIRTUS BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 106-95 (Serie 3-2)

E alla fine Bologna ce la fa: dopo aver rischiato l’eliminazione in gara-4 e a dieci minuti dal termine in gara-5 riesce a superare Trento 106-95 e a vincere la serie play-off dei quarti di finale. Fin dal primo periodo parte subito la sfida tra Edwards e Steward, con il punteggio tra le due squadre che è in parità, sul 28-28. L’equilibrio regna anche prima della pausa lunga, le v-nere mettono il muso avanti all’intervallo ma solamente di tre punti (58-55). Nel terzo quarto la Dolomiti preme forte sull’acceleratore: parziale di 24-18 con uno Steward sontuoso (38 punti totali per lui) e padroni di casa che inseguono di tre punti a seicento secondi dal termine.  La spallata decisiva degli emiliani arriva proprio negli ultimi dieci minuti: 30 punti segnati e solamente 16 subiti, per chiudere con il definitivo 106-95 che vale il 3-2 nella serie e la semifinale play-off contro Venezia. 

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 89-83 (Serie 3-2)

Anche Venezia ha bisogno dell’ultima partita disponibile per superare Tortona ai quarti e raggiungere Bologna in semifinale: in gara-5 la Bertram si arrende 89-83. Dopo un primo periodo equilibrato (23-23, ma con ben 18 punti di Cole sui 23 totali dei padroni di casa), la Reyer prende il largo nel secondo periodo, scappando via sul 48-40 anche grazie al lavoro di Tessitori e Bowman. Dopo l’intervallo i piemontesi tornano sotto: Baldasso e Gorham sono micidiali al tiro, la Bertram insegue di soli due punti (68-66) con un solo quarto da giocare. Anche nell’ultimo periodo l’Umana prima allunga e poi si fa clamorosamente rimontare a pochi secondi dalla fine, ma riesce a portare a casa la vittoria giocando con cronometro e tiri liberi. Venezia vince 89-83 e si giocherà l’accesso alla finale Scudetto in semifinale contro Bologna, eliminata Tortona.

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