Basket, play-off Serie A: Bologna e Venezia volano in semifinale

E alla fine Bologna ce la fa: dopo aver rischiato l’eliminazione in gara-4 e a dieci minuti dal termine in gara-5 riesce a superare Trento 106-95 e a vincere la serie play-off dei quarti di finale. Fin dal primo periodo parte subito la sfida tra Edwards e Steward, con il punteggio tra le due squadre che è in parità, sul 28-28. L’equilibrio regna anche prima della pausa lunga, le v-nere mettono il muso avanti all’intervallo ma solamente di tre punti (58-55). Nel terzo quarto la Dolomiti preme forte sull’acceleratore: parziale di 24-18 con uno Steward sontuoso (38 punti totali per lui) e padroni di casa che inseguono di tre punti a seicento secondi dal termine. La spallata decisiva degli emiliani arriva proprio negli ultimi dieci minuti: 30 punti segnati e solamente 16 subiti, per chiudere con il definitivo 106-95 che vale il 3-2 nella serie e la semifinale play-off contro Venezia.