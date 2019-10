Leclerc tifa Spurs e Belinelli dopo la delusione messicana

Charles Leclerc prova a dimenticare il quarto posto del GP del Messico con il basket. Il pilota della Ferrari ha fatto il tifo per gli Spurs e Belinelli da bordo campo contro Portland. Vittoria 113-110 per San Antonio con l'italiano che ha messo a segno 7 punti. Nel riscaldamento anche un saluto e una foto ricordo per i due postata sui social della franchigia texana.