Basket, Serie A: l'Olimpia Milano è campione d'Italia

L'Olimpia Milano chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo Scudetto numero 32 della sua storia: lo fa a Venezia, in casa di una Reyer da applausi anche solo per aver raggiunto la finale e aver costretto la formazione di Poeta a gara-4. Ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. E il titolo è in cassaforte nel corso del secondo tempo, visto che dopo una partenza equilibrata (con la Reyer avanti 20-19) l'intervallo vede gli ospiti avanti di 5 punti (45-40). Dai blocchi nella ripresa escono però meglio Shields e compagni, che allungano ancora grazie al 23-16 del terzo periodo: a 10 minuti dalla fine, è 68-56 per l'Olimpia. Venezia riesce a mettere un dubbio il match solo a metà ultimo quarto, ma quando è comunque a -8 (75-67).