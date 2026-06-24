F1: Vasseur 'segnali positivi, ma restiamo umili e concentrati'

"Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, guarda al prossimo gp con il giusto entusiasmo dettato dal successo a Barcellona della Rossa di Lewis Hamilton. "Come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità - spiega Vasseur -, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall'esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l'obiettivo di ottenere il massimo".