F1: Vasseur 'segnali positivi, ma restiamo umili e concentrati'

24 Giu 2026 - 16:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Frederic Vasseur © italyphotopress

Frederic Vasseur © italyphotopress

"Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi". Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, guarda al prossimo gp con il giusto entusiasmo dettato dal successo a Barcellona della Rossa di Lewis Hamilton. "Come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità - spiega Vasseur -, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall'esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l'obiettivo di ottenere il massimo".

f1
ferrari
vasseur

Ultimi video

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

I più visti di Altri Sport

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Marco Cecchinato
16:56
Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026
Frederic Vasseur
16:16
F1: Vasseur 'segnali positivi, ma restiamo umili e concentrati'
Alex Schwazer
12:36
Schwazer, altro sfogo sui social: "Non ho nessuna fiducia in questo sistema"
10:13
Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del BSB inglese
06:48
Nba: AJ Dybantsa prima scelta del draft, giocherà con i Wizards