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NBA

Follia Knicks a New York: in milioni per le strade, 600dollari per tenere il posto

18 Giu 2026 - 18:02
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Milioni di persone in strada a New York per assistere alla parata dei Knicks campioni dell'Nba. Già da ieri molti si sono messi in fila e hanno atteso tutta la notte per essere in prima fila e avere una visuale perfetta. Chi non ha voluto trascorrere le ore notturne all'aperto ha pagato altri per farlo: c'è chi ha chiesto 600 dollari per tenere il posto dalla mezzanotte alle 7 del mattino, e chi ha chiesto 25 dollari l'ora più un supplemento notturno di 15 dollari.

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