Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del BSB inglese

Prosegue il momento positivo per Aprilia nel British Superbike. Alfie Davidson è stato tra gli assoluti protagonisti del terzo round della Pirelli Sportbike, dove ha conquistato la vittoria in Gara 2 e un importante podio in Gara 1 a Knockhill.
Il giovane talento del team Aprilia IN Competition ha confermato quanto visto nei due round precedenti, dimostrando di avere un buon passo in sella alla sua Aprilia RS 660 per tutto il weekend. In Gara 1, Davidson ha chiuso con un ottimo secondo posto al termine di una corsa in rimonta per via di una partenza poco brillante dalla prima fila. L’inglese si è poi confermato ai vertici anche in Gara 2: scattato dalla pole position, Davidson ha dato vita a una lotta serrata che lo ha visto tagliare il traguardo in seconda posizione alle spalle di Asher Durham. Quest’ultimo è stato però penalizzato per aver superato i track limits con l’obbligo di cedere una posizione, decretando così la vittoria finale di Davidson.
Spiccano inoltre gli ottimi piazzamenti di Harley McCabe (Fibre Tec Aprilia-By Mlav Racing), autore di due terzi posti sempre in sella alla RS 660, che hanno consentito ad Aprilia di ottenere due doppi podi a Knockhill nel corso del weekend. Grazie a questi risultati, Davidson mantiene la leadership in classifica generale con 144 punti, con un vantaggio di 24 lunghezze proprio su McCabe.
ALFIE DAVIDSON
“Sono molto soddisfatto di questo weekend. Ho gestito le gare con tranquillità, senza esagerare, per conquistare il maggior numero possibile di punti. Aver ottenuto un secondo e un primo posto è un risultato fantastico, sia per me che per la squadra. Non potrò mai ringraziare abbastanza i ragazzi per lo straordinario lavoro svolto sulla moto.”