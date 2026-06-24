Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del BSB inglese

Il giovane talento del team Aprilia IN Competition ha confermato quanto visto nei due round precedenti, dimostrando di avere un buon passo in sella alla sua Aprilia RS 660 per tutto il weekend. In Gara 1, Davidson ha chiuso con un ottimo secondo posto al termine di una corsa in rimonta per via di una partenza poco brillante dalla prima fila. L’inglese si è poi confermato ai vertici anche in Gara 2: scattato dalla pole position, Davidson ha dato vita a una lotta serrata che lo ha visto tagliare il traguardo in seconda posizione alle spalle di Asher Durham. Quest’ultimo è stato però penalizzato per aver superato i track limits con l’obbligo di cedere una posizione, decretando così la vittoria finale di Davidson.