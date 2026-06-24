I premi aumentano ma non basta: Sinner e gli altri big continuano la protesta a Wimbledon

24 Giu 2026 - 22:25
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Come era già accaduto al Roland-Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo di Wimbledon (29 giugno-12 luglio) per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi.

In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi (poco meno del 15%). Al Roland-Garros, la loro azione riguardava solo le conferenze stampa pre-torneo durante i "Media Days".

"A seguito di ampie consultazioni con i giocatori sia del circuito ATP che WTA, i loro rappresentanti hanno scritto alla direzione di Wimbledon per informarli dell'azione pianificata, accogliendo con favore l'aumento del 20% del montepremi rispetto all'edizione precedente del torneo", hanno scritto.

Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline (74,4 milioni di euro), rispetto ai 53,5 milioni di sterline dell'anno scorso. Si tratta "di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo", hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana.

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