Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026

Ci sarà tanta Italia all’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026. Insieme a Marco Cecchinato, campione in carica a Milano e due volte vincitore sulla terra rossa meneghina, i connazionali Luca Nardi, Francesco Passaro, Stefano Travaglia e Jacopo Vasamì, quest’ultimo protagonista nel 2025 con una splendida semifinale e nome più atteso in prospettiva futura. Assegnate poi anche le prime wild card del torneo: Pierluigi Basile e Filippo Romano, assegnate dalla Federazione, e un terzo invito sarà invece deciso da Makers nei prossimi giorni.

