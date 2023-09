Italia, Pozzecco: "Abbiamo scioccato il mondo"

LE PAROLE

Il coach azzurro dopo il trionfo sulla Serbia ai Mondiali: "Con ragazzi così sono un uomo fortunato"

© Getty Images È un Gianmarco Pozzecco incontenibile quello che si presenta ai microfoni di Sky dopo lo straordinario successo della sua Italia sulla Serbia nel primo match del secondo turno dei Mondiali di basket: "Abbiamo scioccato il mondo - le prime parole del coach -. Sono un uomo fortunato perché fidarsi di questi ragazzi, dai giocatori allo staff, fino al presidente, è facilissimo. Io mi prendo le mie responsabilità e quando devo fare certe cose le faccio. Non mi pento, sempre senza mancare di rispetto ai miei giocatori".

Poi un commento sulla situazione di classifica, che vede gli azzurri ancora a caccia del pass per i quarti di finale dopo le due vittorie e la sconfitta arrivate al primo turno: "Non abbiamo rimpianti, nella vita la perfezione non esiste. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare".