Varese, Kastritis: "Questa stagione ci ha forgiati, tutti hanno fatto la loro parte"

Il coach della Openjobmetis commenta l'ultima di regular season e fa un bilancio della stagione. "Complimenti e un in bocca al lupo a Venezia per i playoff. Per noi è stata una stagione che ci ha forgiati in tante cose, ci ha dato tante emozioni contrastanti. Nel nostro lavoro l'obiettivo sportivo è quello di costruire un gruppo di giocatori che dà tutto e crea un anima, e devo dire che nel nostro caso penso ci siamo riusciti. Una stagione in cui abbiamo cambiato tanti giocatori, ma devo dire che abbiamo dato tutto come giocatori, staff, l'intera organizzazione e come tifosi. Ci hanno sostenuto, criticato ma sempre spinto. Tutti hanno fatto la loro parte per spingere i giocatori alla miglior performance possibile"