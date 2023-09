Mondiali basket, impresa dell'Italia: rimonta e batte 78-76 la Serbia

MONDIALI BASKET

Gli azzurri, sul -16 nel corso del terzo quarto, recuperano grazie a Fontecchio, Spissu e Datome e restano in corsa per i quarti di finale

© Getty Images Incredibile vittoria per l'Italia ai Mondiali di basket: a Manila, la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco compie una clamorosa impresa e si impone 78-76 sulla Serbia dopo essere stata in svantaggio di 16 punti (44-60) nel corso del terzo quarto. A trascinarla è un meraviglioso Simone Fontecchio, autore di una prestazione incredibile e di 30 punti. Gli azzurri restano pienamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale.

Una vittoria ai limiti del leggendario per l'Italia, che inizia al meglio la seconda fase dei Mondiali di basket. Gli azzurri si confermano bestia nera della Serbia vincendo 78-76, ma è il modo in cui arriva questo successo a rendere la sfida di Manila una delle più memorabili della storia recente della palla a spicchi della Nazionale. La formazione di Gianmarco Pozzecco, nel corso del terzo quarto, era infatti sotto di 16 punti.

L'avvio, in realtà, premia l'Italia, scatenata dall'arco a differenza dei match con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine, ma nonostante ciò la Serbia, trascinata da Bogdanovic, è solo a -4 (23-19) dopo i primi 10 minuti. Ed è sempre il 31enne degli Atlanta Hawks a tenere in vita il quintetto di Pesic, anzi: la sua tripla allo scadere vale il vantaggio serbo (42-40) all'intervallo lungo. Il terzo quarto sembra porre fine al match: la Serbia dilaga e vola addirittura sul 60-44, ma non fa i conti con Simone Fontecchio e Gigi Datome. La stella degli Utah Jazz e le triple dell'ormai ex capitano dell'Olimpia permettono agli azzurri di risalire fino al -1.

L'ultimo quarto è da cardiopalma, ma a scacciare via ogni paura ci pensa ancora Fontecchio: i suoi canestri e gli ottimi ingressi di seconde leve come Severini permettono all'Italia di volare anche sul +5 (76-71). Bodanovic prova ancora a tenere in gioco la Serbia, che ha l'ultimo tentativo con la tripla di Jovic che, però, non entra. Finisce così 78-76 per gli azzurri, che con questa vittoria restano pienamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Pozzecco deve ringraziare un super Simone Fontecchio autore di 30 punti, mentre sono 14 per Marco Spissu e 10 per Gigi Datome. Ora, spazio a Repubblica Dominicana-Portorico, poi l'Italia saprà con certezza cosa servirà per superare anche la seconda fase.