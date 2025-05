Treviso, Vitucci: "Peccato, avevamo intrerpretato molto bene la gara"

Il coach della Nutribullet non nasconde il suo rammarico per la sconfitta del PalaLeonessa con Brescia. "Sapevamo che sarebbe stata una partita un po’ particolare, che abbiamo affrontato bene per tre quarti. La spallata importante che abbiamo preso tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo ha poi deciso la partita. Peccato aver finito un po’ scemando, perché l’avevamo interpretata molto bene, per tre quarti di sicuro. Questa differenza di punteggio è un po’ esagerata, ma il risultato è giusto. Mi ero raccomandato con i miei giocatori di fare un’ultima prestazione a testa alta. Ci eravamo allenati bene in settimana e il nostro obiettivo primario l’abbiamo raggiunto, però ci tenevamo a finire la stagione nei migliore dei modi. In bocca al lupo a Brescia per il proseguo dei playoff".