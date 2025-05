Brescia, Poeta: "Che spirito di squadra, non ci stiamo a perdere"

Il coach della Germani mostra tutto il suo orgoglio per la prova della sua squadra, che ha chiuso la regular season battendo Treviso. "Alla trentesima giornata di campionato posso dire che abbiamo avuto durante l'anno una costanza di rendimento strepitosa, ed è tutto merito loro. Questo rifiuto della sconfitta è una dimostrazione di spirito di squadra molto bella: anche oggi sotto di dieci contro avversari che tiravano col 50% da tre non hanno perso fiducia. A cavallo degli ultimi due quarti hanno reagito, e abbiamo vinto la gara con la difesa anche se abbiamo poi fatto 117 punti con il contropiede e tante prestazioni individuali importanti. Tutti i ragazzi sono entrati nella storia di questo club. La pressione per i playoff? Non penso che la sentiamo in maniera particolare, c'è sempre. C'era oggi, c'era a Scafati e Sassari".