Scafati, Ramondino. "Complimenti a Milano, ci ha creato tante difficoltà"

Il coach della Givova analizza la sconfitta con l'Emporio Armani nell'ultima di regular season. “Complimenti a Milano per il successo odierno, per quanto ci riguarda abbiamo disputato una prestazione di grande dignità e contenuti, dal momento che fin quando siamo riusciti a proteggere l’area con un po' di continuità e le percentuali dell’avversario dalla distanza non sono state letali, la partita è stata tutto sommato in equilibrio. Ovviamente, gli errori non sono mancati ma questo è fisiologico al cospetto di un avversario importante quale Milano è. Nel secondo tempo, infatti, le loro percentuali al tiro sono salite esponenzialmente e questo ci ha creato evidenti difficoltà su ambo i lati del campo, con la conseguenza di uno scarto rilevante alla sirena finale".