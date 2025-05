Venezia, Spahija: "Siamo riusciti a difendere, dobbiamo giocare in questo modo"

Il coach della Reyer si complimenta con la squadra per il lavoro difensivo che ha portato alla vittoria contro Varese. "Stagione finita, complimenti alla squadra per questa vittoria. Varese è una squadra difficile da difendere, giocano tanti uno contro uno, tirano tanto da tre. Stavolta siamo riusciti a difendere, soprattutto nel secondo tempo, concedendo solo 64 punti. Questo è il modo con cui dobbiamo giocare. Non siamo stati brillanti in attacco, ma dopo aver perso quattro dell ultime cinque gare segnare 90 punti è una cosa positiva che mette in evidenza che senza questa difesa non c'è nemmeno un buon attacco. Alcune cose sono positive, ma siamo mancati nel tiro da tre, abbiamo condotto attacchi nervosi e perso palle facili. Oggi la panchina ci ha dato tanto".