Trapani, missione primo posto con super Galloway: ora Milano e Bologna

Nel 2023/24 con Reggio Emilia erano state 7 le gare da 24+ punti per l'ex Pistons, erano state 8 i turni di LBA caratterizzati da almeno 5 triple segnate dal 33enne di Baton Rouge. Con richieste leggermente diverse, Galloway sembra aver trovato a Napoli la soluzione definitiva per rendere anche nel sistema di Trapani: più conclusioni prese direttamente in transizione o sugli scarichi, meno possessi a difesa schierata in cui togliere le castagne dal fuoco. E, un una delle prime serate in cui sia Robinson che Notae non hanno mantenuto continuità per tutti i 40', ecco che i granata hanno raccolto i frutti dello sforzo di adattamento di Langston.